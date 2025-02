Torino Milan, il titolarissimo è a forte rischio esclusione: problemi per mister Conceicao. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, martedì sera, è uscito clamorosamente dalla Champions League contro il Feyenoord. Sul finale di partita, Kyle Walker ha accusato un problema di natura fisica con le sostituzioni già esaurite.

Proprio per questa ragione, la sua presenza per la trasferta di sabato contro il Torino, è a fortissimo rischio. I rossoneri non hanno altra scelta: servirà una vittoria per risalire in campionato.