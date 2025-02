Torino Milan, retroscena a fine partita! Dialogo tra Conceicao e la dirigenza, messaggio chiaro al tecnico

Torino Milan, clamoroso retroscena a fine partita: la dirigenza dà la responsabilità ai giocatori piuttosto che all’allenatore

Importante retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul post-partita della gara persa ieri dal Milan sul campo del Torino.

Al termine del match Ibra, Furlani e Moncada hanno parlato con il tecnico per analizzare il ko e la situazione. Il club comunque ha fiducia in Conceição e dà la responsabilità per i risultati negativi ai giocatori (e ai loro errori evitabili), non all’allenatore del Milan.