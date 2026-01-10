Torino Milan Primavera 1-0, i rossoneri di Renna cadono all’ultimo match del girone d’andata: il resoconto

Torino Milan Primavera 1-0, si ferma la striscia positiva dei rossoneri di Renna: ecco il resoconto del match

Dopo l’entusiasmante successo casalingo contro la Roma che aveva inaugurato nel migliore dei modi il 2026, il Milan Primavera subisce una battuta d’arresto. Nella diciannovesima giornata del campionato di Primavera 1, l’ultima valida per il girone di andata, i rossoneri sono usciti sconfitti dal campo del Torino per 1-0. Una battuta d’arresto che interrompe la striscia positiva e obbliga la squadra a riflettere sulle difficoltà incontrate lontano dalle mura amiche, nonostante una prestazione generosa che però non ha portato al pareggio sperato.

La partita è stata decisa da un episodio chiave avvenuto poco prima dell’intervallo. I padroni di casa sono riusciti a scardinare la difesa milanista al minuto 43 grazie alla rete siglata da Michael Zeppieri, abile a sfruttare l’occasione e a regalare i tre punti ai granata. Il Milan ha provato a reagire nella ripresa, cercando di alzare il baricentro e intensificare la pressione offensiva, ma il muro difensivo del Torino ha retto fino al triplice fischio finale, blindando un risultato fondamentale per la loro rincorsa in classifica.

Torino Milan Primavera, la situazione in classifica e il bilancio di mister Giovanni Renna

Con questo risultato negativo, i ragazzi di mister Giovanni Renna rimangono fermi all’ottavo posto con 26 punti complessivi, in attesa che si completino tutte le altre gare del turno. Nonostante la sconfitta odierna, il bilancio del girone d’andata resta comunque indicativo di una squadra in crescita, capace di lottare nelle zone nobili della graduatoria. Ora il Milan dovrà ricaricare le pile per l’inizio del girone di ritorno, con l’obiettivo di ritrovare immediatamente la via della vittoria e scalare ulteriori posizioni per centrare la qualificazione ai playoff.