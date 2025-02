Torino Milan, una volta su undici all’Olimpico: i precedenti preoccupano i rossoneri

Condividi via email

Torino Milan – In vista del match dello Stadio Olimpico c’è un dato che mette in apprensione il Diavolo!

Il Milan dopo l’eliminazione dalla Champions League è chiamato a rilanciarsi in Serie A! Per farlo però dovrà strappare tre punti su un campo ostico come quello del Torino.

Nelle ultime undici gare disputate allo Stadio Olimpico contro i granata, i rossoneri hanno ottenuto solamente una vittoria. Un campo a dir poco avverso per il Diavolo che è reduce da 5 pareggi consecutivi in casa del Toro.