Torino Milan, Maignan irriconoscibile! Giudizio impietoso, francese da brividi

Condividi via email

Torino Milan, Mike Maignan è tra i peggiori in campo nella sconfitta di ieri sul campo dei granata: il portiere è irriconoscibile

Le pagelle della Gazzetta dello Sport indicano in Mike Maignan uno dei peggiori in campo della sfida di ieri pomeriggio tra Torino e Milan. Il portiere è stato grave protagonista in occasione dell’autorete di Malick Thiaw. Questo il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Sull’autogol è imbarazzante, non intuisce il pericolo e calcia addosso a Thiaw. Risale con gli interventi su Pedersen e Vlasic».