Torino Milan, attenzione ai cartellini: il titolare è entrato ufficialmente nella lista dei diffidati. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Ieri sera, il Milan, ha perso una partita pesantissima. Contro il Torino, infatti, i rossoneri sono usciti dal campo sconfitti per 2-1. Come se non bastasse, Yunus Musah, nella prima frazione di gioco si è fatto ammonire.

Questo vuol dire che, alla prossima sanzione, sarà costretto a saltare la prossima partita in programma in campionato. L’americano, dunque, d’ora in poi dovrà fare grande attenzione.