News
Torino Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato
Torino Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dallo Stadio Grande Torino nel match che vale la 14esima giornata di Serie A 2025-26. Retroscena
Torino-Milan in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match dello Stadio Grande Torino che vale la 14esima giornata di Serie A 2025-26
20:47 – Si parte
20:58 – Torino in vantaggio su rigore: molto ingenuo Tomori che commette un fallo di mano evidentissimo
21:05 – Raddoppio del Torino con Duvan Zapata che sorprende Maignan in diagonale
21:11 – Gran gol di Rabiot che la riapre