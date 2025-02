Torino Milan, retroscena Leao: ecco cosa è successo dopo il cambio!

Torino Milan, Leao dopo la sostituzione all’intervallo non è tornato in panchina: il gesto non è piaciuto a Sergio Conceicao

Come riferito da calciomercato.com, il gesto di Leao di non tornare in panchina dopo la sostituzione all’intervallo di Torino-Milan non è piaciuto a Conceicao:

PAROLE – «Poteva senz’altro dare di più alla causa dei meneghini, ma la sensazione che lascia la sua sostituzione tende verso l’amaro: nessuno si aspettava quel cambio, men che meno Leao, l’unico nel reparto d’attacco a vivere un buon periodo dal punto di vista fisico-atletico (Pulisic ha avuto qualche piccolo problemino recentemente, Joao Felix non era al massimo e Gimenez non è ancora al 100% delle sue condizioni). Ma la sostituzione arriva, a differenza di Leao che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non è tornato in panchina, come usualmente fa. Un argomento che rischia di far discutere e sul quale Conceicao ha già avuto modo di esporsi: “Il cambio di Leao per scelta tecnica o per un problema fisico? Un po’ tutte e due. Ho visto che Rafa non era al meglio, ci sono anche altri giocatori. Tutti sono importanti per il Milan, secondo me non bisogna andare sulle sostituzioni e sulla formazione quando si prendono gol così ridicoli”».