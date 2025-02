Condividi via email

Torino Milan, Joao Felix non al meglio: Conceicao ha già deciso! Segui le ultimissime sul club rossonero verso la sfida di Torino

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, deve sciogliere un ballottaggio in vista della sfida di domani sul campo del Torino di Vanoli.

Secondo Sky Sport in dubbio Joao Felix: se non dovesse giocare il trequartista sarebbe Reijnders con Musah e Fofana a centrocampo. In attacco sicuri di un posto Pulisic, Leao e Gimenez. La decisione verrà presa solo a ridosso del match.