Torino Milan, allo Stadio Olimpico il Diavolo è reduce da risultati non esaltanti. Necessario invertire il trend

Il Milan dopo l’eliminazione dalla Champions League è chiamato a rilanciarsi in Serie A! Per farlo però dovrà strappare tre punti su un campo storicamente ostico come quello del Torino. Il match andrà in scena domani alle ore 18:00.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, le ultime quattro partite giocate dal Diavolo sono finite tutte in pareggio. Domani la squadra di Conceicao ha necessario bisogno di vincere!