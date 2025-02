Torino Milan, Fofana ancora in panchina: il motivo delle sue ripetute esclusioni è questo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è uscito sconfitto dalla trasferta contro il Torino per 2-1. In questa partita, ancora una volta Fofana è partito sorprendentemente dalla panchina. Come spiega il Giornale non c’è stato nessun litigio con Conceicao.

Dietro alla sue esclusioni ci sarebbe soltanto un discorso legato al suo stato fisico. Il francese ha giocato praticamente tutte le partite fino ad ora e deve ritrovare la condizione migliore