Torino Milan, Conceicao scioglie i dubbi! Decisione presa in vista della sfida, gli aggiornamenti

Torino Milan, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, ha sciolto le riserve: nessuna punizione per Theo Hernandez dopo il Feyenoord

Come riportato da calciomercato.com, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha preso un’importante decisione:

PAROLE – «Contro il Torino Theo Hernandez sarà regolarmente in campo, al di là del forfait di Walker per un problema muscolare. Nelle riflessioni e confronti delle ultime 48 ore sia la dirigenza che lo staff tecnico ha ritenuto opportuno ribadire la fiducia al proprio vice-capitano, convinto che questo segnale possa motivarlo ancora di più a rialzarsi prontamente. In questo preciso momento della stagione la situazione contrattuale del francese non rappresenta la priorità, ci sarà tempo e modo di analizzare più serenamente la questione nelle prossime settimane. Ora la testa rivolta solo al campo e una rimonta necessaria per non mancare l’obiettivo minimo della stagione, ovvero il quarto posto della classifica che vale un posto nella prossima edizione della prossima Champions League».