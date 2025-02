Torino Milan, la Curva Sud tuona sui social! Messaggio chiaro a squadra e società

Condividi via email

Torino Milan, dura presa di posizione della Curva Sud rossonera sui social dopo la sconfitta dei rossoneri conto i granata

Intervenuto sui propri profili social, Marco “Pacio” Pacini, esponente di spicco della Curva, ha tuonato:

PAROLE – «Dopo Zagabria, dopo Rotterdam, dopo l’eliminazione, dopo tutto questo oggi dovevamo vedere un Milan con la bava alla bocca… E invece un’altra sconfitta oscena, figlia di una società inesistente senza programmazione, figlia di errori che non si vedono neanche all’oratorio, figlia di molti giocatori che una maglia come la nostra non meriterebbero di indossarla neanche nei camerini del Milan Store. Vergogna!».