Torino Milan, il commento di Ordine dopo la sconfitta dei rossoneri. Segui le ultimissime sul club rossonero

Dalle colonne del Corriere dello Sport Franco Ordine ha commentato:

PAROLE – «Chi sbaglia questa volta? Non c’è nemmeno il tempo per porre il quesito malizioso che le vicende di Torino–Milan rilanciano in diretta la risposta senza possibilità di errori. Maignan è il responsabile nella serata, dopo quell’erroraccio di Rotterdam e altre sviste che scandiscono da qualche tempo un rendimento nettamente al di sotto della sua soglia tricolore. Allora fu decisivo con uno, due, tre prodezze che fecero di lui una sorta di santo protettore dello scudetto, successore di Gigio Donnarumma sedotto dai dollari del Psg. Chi sbaglia dopo Maignan? Anche qui la risposta arriva intorno alla mezz’ora e chiama alla ribalta uno dei più produttivi di questa nuova stagione rossonera, cioè Christian Pulisic, proprio lui, l’americano che sta nel cuore di Gerry Cardinale. A Firenze ci fu una mezza rivolta nel Milan perché prima Theo e poi Abraham non rispettarono le consegne di Fonseca e si presentarono sul dischetto di prepotenza».