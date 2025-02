Torino Milan, Conceicao tiene aperti due ballottaggi! Dubbi da sciogliere, ecco cosa filtra

Condividi via email

Torino Milan, Sergio Conceicao tiene aperti due ballottaggi per la sfida di oggi pomeriggio: Tomori/Thiaw e Joao Felix/Fofana

Come riferito dal Corriere dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, tiene aperti due ballottaggi per la sfida di oggi pomeriggio sul campo del Torino. Il portoghese deve innanzitutto sciogliere il ballottaggio in difesa tra Tomori e Thiaw accanto a Pavlovic.

Infine, ci sono dubbi sulla presenza di Joao Felix, apparso affaticato dopo le ultime uscite consecutive: se l’ex Chelsea dovesse accomodarsi in panchina, Reijnders giostrerebbe da trequartista con il ritorno dal primo minuto di Fofana.