Torino Bologna 0-0, Thiago Motta sbatte su Juric: l’anticipo finisce a reti bianche. Il resoconto del match

Altro pareggio per Torino e Bologna che non riescono a sfondare due difese ben organizzate e che hanno lasciato pochi spazi. L’anticipo del venerdì finisce 0-0 con i rossoblù cresciuti soprattutto nei minuti finali.

Il Bologna di Thiago Motta, allenatore seguito dal Milan per il dopo Pioli, è già sicuro di giocare in Europa il prossimo anno. Il Torino invece è sempre più lontano da una qualificazione in Conference League.