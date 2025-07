Torchia (Agente Rugani) a Juventusnews24: «Sul futuro del mio assistito mi preme dire questa cosa». Le ultimissime notizie

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. Il difensore di proprietà della Juventus è stato in passato un obiettivo del Milan.

Tornando a parlare di Juventus avete già avuto dei contatti con Comolli?

AGENTE RUGANI – «Sinceramente no, posso dire che non ci siamo sentiti. Non lo conosco ma sono sicuro che ci sarà modo e tempo in futuro di farlo. Il Mondiale per Club ha cambiato inevitabilmente le tempistiche: sarò comunque ben lieto di parlare con Comolli a tempo debito».

Il contratto di Rugani andrà in scadenza tra un anno o c’è anche un’opzione per prolungare?

TORCHIA AGENTE RUGANI – «In questo momento Daniele Rugani ha ancora un anno di contratto con la Juventus con all’interno un’opzione vincolata a determinati obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi sono esclusivamente di natura personale e non di squadra».