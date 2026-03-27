Tonali cuore rossonero: «Il gol contro l’Islanda il più importante della mia carriera dopo quello contro la Lazio con la maglia del Milan»

Tonali, centrocampista del Newcastle ed ex Milan, ha ricordato il gol contro la Lazio nell’anno dello scudetto: le dichiarazioni

Dopo la sofferta ma esaltante vittoria nella semifinale playoff, Sandro Tonali ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Sky Sport.

Il centrocampista del Newcastle, perno della Nazionale italiana, ha sottolineato la forza del gruppo.

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PAROLE – «Abbiamo visto un po’ di mostri in settimana, perché ripensi a quello che ha fatto l’Italia negli ultimi anni… Non dico che hai paura, ma purtroppo può succedere. Chi tra Bosnia e Galles in finale? Contava solo l’Italia. Non abbiamo ancora pensato a questa partita, ora godiamoci questa vittoria e da domani ci penseremo. Non eravamo mai arrivati fin qui negli ultimi anni, questa è la verità. Eravamo tesi, un po’ impauriti a tratti, ma nel secondo tempo ci siam liberati di tutto questo. Dovevamo vincere in qualsiasi modo, non importa come. Abbiamo un obiettivo e in qualsiasi modo ci dobbiamo arrivare. Il gol? Il più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c’è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale. Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità».