Tonali riconosce i leader: «Ibra ti stimola, Kjaer è un secondo mister»

Nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali ha rilasciato qualche dichiarazione su Ibrahimovic e Kjaer

«Sono due persone diverse, ma entrambi danno tantissimo alla squadra. Giocare con Ibra ti dà stimoli inspiegabili, Zlatan ti carica anche se non gioca. Lo fa anche ora che non si allena insieme a noi: è sempre molto presente. Sa che noi abbiamo bisogno di lui ma che anche lui ha bisogno di noi, siamo quasi una cosa sola. Kjaer parla e spiega molto in campo, è una sorta di secondo mister».