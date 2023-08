Tonali dopo il gol col Newcastle: «Sono in una realtà diversa dal Milan. Se ho sentito qualche ex compagno..». Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver debuttato con gol nella sfida vinta 5-1 dal Newcastle sull’Aston Villa. Ecco le parole dell’ex Milan:

PARTITA – «È stato bello. Era la prima partita vera qui, e in casa. Mi sono lasciato andare, ci siamo divertiti tutti anche perché la partita è andata benissimo, come l’avevamo preparata. Impossibile non divertirsi oggi»

IMMAGINAZIONE – «Sì, avevo sognato, ma sognare è una cosa e viverla è tutt’altro. Belli i sogni, la realtà è diversa. Sono felice per quanto è successo, ora vado a casa, mi rilasso e mi riposo, poi realizzerò»

COMPAGNI DEL MILAN – «Ci sentiamo spesso, siamo sempre in contatto. Prima che calciatori ci sono degli amici, ho già visto tanti messaggi e chiamate alle quali non ho potuto rispondere. Stasera li sentirò e starò con loro, ho già visto qualche complimento e gli faccio l’in bocca al lupo per settimana prossima»

TIFOSI – «Sono in una realtà diversa dal Milan, devi cambiare tutto, un po’ anche te stesso. Non fai le stesse cose di prima, a casa non trovi gli amici che avevi. Sono due vite molto lontane ma di mezzo c’è sempre il professionismo, non mi manca mai. Ho sentito il calore dei tifosi, mi incitavano già all’inizio. E parlando col mister dopo il match ho capito quanto fosse felice e quanto mi vuole bene»

FAMIGLIA – «Quella è la base. Avere l’aiuto da persone fuori. Anche se è solo il 5-10% di un calciatore, è una parte fondamentale: chi mi vuole bene sta facendo esattamente quanto chiedevo»