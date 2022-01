Tonali nuovo capitano Milan da subito: il club ci pensa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tonali nuovo capitano Milan da subito: il club pensa a consegnare la fascia al suo giovane centrocampista

Giovedì Tonali era il vice-capitano del Milan, dopo appena un anno e 4 mesi di appartenenza. E a soli 21 anni. La fascia è andata a Theo Hernandez, in assenza di tutti coloro che ne avrebbero avuto diritto: Romagnoli, Calabria, Kessie e Kjaer. Ma ci sono tutta una serie di motivi per lanciare immediatamente una crociata che convinca il Milan, almeno già nella prossima stagione se non da quella in corso per evidenti motivi di opportunità, a promuovere Tonali capitano.

Dal dna rossonero che lo vede milanista sin da bambino alla scelta di auto-ridursi lo stipendio in estate per restare a Milanello. E poi c’è la crescita continua, partita dopo partita, che gli ha permesso di conquistare un posto da titolare. Adesso si è confermato un leader nato, capace di prendere per mano la squadra e condurla a vittorie prestigiose. A convincere infine è il suo temperamento maturo dentro e fuori dal campo. Lo scrive Tuttosport.