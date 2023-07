Tonali al Newcastle, Sarri sicuro: «Ecco perché è andato in Premier». Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sportitalia, Maurizio Sarri ha parlato così di Tonali, che ha lasciato recentemente il Milan. Le sue dichiarazioni.

SARRI – «Tonali per caratteristiche potrà fare benissimo. È cresciuto in maniera esponenziale, va in un grande ambiente. Perché forse in Italia abbiamo le idee confuse. Il Newcastle ha uno stadio e una tifoseria bellissima con una società che sta tornando a molto forte. L’allenatore è di altissimo livello, al momento secondo la mia idea, il tecnico più forte che c’è al momento in Inghilterra»