Tonali-Milan: si tratta ad oltranza, non è stato trovato ancora l’accordo

Il Milan non ha ancora trovato l’intesa con Cellino, patron del Brescia, per Sandro Tonali. Nella serata di ieri nuovi contatti

Nella serata di ieri, vi sarebbe stata la telefonata di Paolo Maldini a Massimo Cellino per trovare un punto d’intesa sull’ormai nota questione del riscatto di Sandro Tonali.

Oggi, come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, scadono i termini federali, ma i club hanno ancora tempo. Per colmare il gap di 5 milioni, Cellino vorrebbe nel pacchetto anche l’attaccante Colombo.