Tonali fa commuovere tutti: il suo racconto sta spopolando su tutto il mondo dei social.

Intervistato da Repubblica, Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan oggi al Newcastle, ha rilasciato un aneddoto molto emozionante.

INCONTRO PIU’ EMOZIONANTE – «A Newcastle, in una fabbrica che produce coperture per i tubi del gas nell’oceano. Ci sono andato perché in Inghilterra il gioco d’azzardo è molto diffuso. C’è stato chi mi ha detto, a diversi mesi dalla squalifica: “Ho smesso di scommettere per quello che è successo a te”. Erano ludopatici da anni. Un italiano mi ha raccontato che un dipendente guadagna 2000 sterline al mese, ma a volte ha bisogno di fare gli straordinari per mantenere la famiglia: butta troppi soldi nel gioco».