Tonali Milan, confidenza del centrocampista: decisione già presa per il futuro! Non ci sono dubbi

Tonali Milan, arriva la clamorosa confidenza del centrocampista: l’italiano in futuro vuole tornare in rossonero

Importante aggiornamento fornito da calciomercato.com sul calciomercato Milan alla voce ritorno di Sandro Tonali:

PAROLE – «Tra Tonali e il Milan la storia non è finita, anzi. Il legame tra il giocatore e i tifosi è rimasto molto forte, sincero, leale. Sandro tornerà in rossonero, la sua è una convinzione ribadita anche al suo entourage. Non subito, sia chiaro, ma nel futuro. Con il club rossonero che dovrà fare la sua parte. D’altronde certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano».