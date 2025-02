Tonali Milan, ritorno possibile? L’operazione può decollare a queste condizioni: c’è il prezzo

Tonali Milan, la suggestione del ritorno in rossonero è davvero possibile? Spunta la cifra per il cartellino dell’italiano

Calciomercato.com ha fatto il punto su un possibile ritorno nel calciomercato Milan della prossima estate di Sandro Tonali:

PAROLE – «Quanto costerebbe provare a strappare Tonali al Newcastle in questo momento? Premettendo che non è al momento nei piani dei Magpies una cessione, per potersi sedere al tavolo delle trattative sarebbe necessario avvicinarsi alle cifre che il Milan ha incassato la scorsa estate. Non meno di 50-55 milioni di euro come base di partenza per le discussioni, una somma chiaramente molto onerosa anche se i rossoneri hanno dimostrato soprattutto con l’ultima campagna acquisti invernale, di poter investire sui cartellini dei giocatori se ritenuti necessari».