Tonali, ex centrocampista del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica parlando di una possibile ipotesi per il futuro

Sandro Tonali, attuale centrocampista del Newcastle ed ex giocatore del Milan, in un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha risposto alla domanda su un suo possibile ritorno in Serie A e nella fattispecie con la maglia rossonera.

LA RISPOSTA DI TONALI A LA REPUBBLICA – «L’idea di tornare al Milan un giorno c’è, ma non è il pensiero quando mi sveglio al mattino».