Tonali Milan, Gattuso svela il retroscena: «Volevo portarlo a Napoli ma i rossoneri…»

Tonali Milan, Rino Gattuso, CT dell’Italia, ha svelato un importantissimo retroscena sull’attuale centrocampista del Newcastle

La notte di Bergamo ha riacceso i cuori dei tifosi azzurri e, inevitabilmente, risvegliato la nostalgia dei sostenitori del Milan. L’Italia ha superato l’Irlanda del Nord per 2-0 nella semifinale playoff per i Mondiali 2026, sbloccando una partita che nel primo tempo sembrava stregata.

A far esplodere la New Balance Arena al 56′ è stato proprio Sandro Tonali: un destro secco e preciso dal limite dell’area che ha trafitto il portiere Charles, regalando il vantaggio al CT Gennaro Gattuso e spianando la strada per il raddoppio finale di Moise Kean. Nel post-partita, Rino Gattuso ha commentato con emozione la prova del suo numero 8, svelando un retroscena di mercato che lega i due ex rossoneri.

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PAROLE – «Se la portava a Coverciano mi preoccupavo… Conosco la storia, quando andò al Milan mi chiamò per chiedermi se poteva prendere la mia numero 8, una chiamata che mi sorprese. lo ero al Napoli, provai a portarlo da me ma il Milan fu più bravo. Negli anni il rapporto tra noi è proseguito, c’è stata sempre stima reciproca. Sandro è un giocatore completo, io sapevo fare solo una cosa mentre lui sa fare più cose».