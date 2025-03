Tonali e un futuro in Serie A, sogno Milan e non solo: la rivelazione

Condividi via email

Tonali e il possibile ritorno in Italia, un discorso che attira tifosi del Milan e non solo. Arriva la notizia sul suo futuro

Sandro Tonali in futuro potrebbe tornare a giocare in Serie A o al Milan? Questa la domanda che tanti tifosi rossoneri (e non solo) si pongono. Sulla questione ha parlato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Il Newcastle difficilmente cederà calciatori così importanti, attualmente per convincere il club inglese servirebbero cifre davvero importanti. Quindi al momento ipotizzare un ritorno sembra quantomeno complesso.