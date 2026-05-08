Connect with us

News

Tonali compie 26 anni, ha lasciato un vuoto nei tifosi del Milan: con la speranza di ritrovarsi in futuro

Published

1 ora ago

on

By

Tonali

Tonali è uno di quei nomi che scalda sempre i cuori dei tifosi rossoneri, specialmente in giornate come queste

Oggi, 8 maggio 2026, è il giorno del 26esimo compleanno di Sandro Tonali. Un calciatore, un uomo, che da ormai quasi 3 anni ha detto addio (o forse arrivederci) a Milano e al Milan.

Nel giorno del suo compleanno è giusto ricordare il centrocampista che ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti i tifosi. L’ex Brescia, oggi pilastro del Newcastle e della Nazionale Italiana, rappresenta forse il più grande rammarico per i milanisti.

Con la sua cessione c’è stata la triste consapevolezza di non essere più quella squadra che è in grado di trattenere campioni come lui. Il Milan, i suoi tifosi e probabilmente anche lo stesso Sandro Tonali sperano che le strade possano intrecciarsi ancora una volta.

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×