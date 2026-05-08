Tonali compie 26 anni, ha lasciato un vuoto nei tifosi del Milan: con la speranza di ritrovarsi in futuro

Tonali è uno di quei nomi che scalda sempre i cuori dei tifosi rossoneri, specialmente in giornate come queste

Oggi, 8 maggio 2026, è il giorno del 26esimo compleanno di Sandro Tonali. Un calciatore, un uomo, che da ormai quasi 3 anni ha detto addio (o forse arrivederci) a Milano e al Milan.

Nel giorno del suo compleanno è giusto ricordare il centrocampista che ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti i tifosi. L’ex Brescia, oggi pilastro del Newcastle e della Nazionale Italiana, rappresenta forse il più grande rammarico per i milanisti.

Con la sua cessione c’è stata la triste consapevolezza di non essere più quella squadra che è in grado di trattenere campioni come lui. Il Milan, i suoi tifosi e probabilmente anche lo stesso Sandro Tonali sperano che le strade possano intrecciarsi ancora una volta.

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