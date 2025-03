Tonali Milan, tutti i dettagli sul trasferimento del centrocampista al Newcastle: tifosi increduli

Tonali Milan, il manager dell’ex centrocampista rossonero ha raccontato tutti i retroscena del suo passaggio al Newcastle nel 2023

Nel corso dell’ospitata a Sportitalia, sono emersi tutti i retroscena del passaggio di Sandro Tonali dal calciomercato Milan al Newcastle nell’estate 2023. Le parole del manager dell’italiano:

PAROLE – «L’operazione che ha portato Tonali in Premier è stata straordinaria, mi rendo conto abbia destato malumori. Tonali, figlio del Milan, fede che c’è e resterà per sempre, viene venduto per una cifra record. E’ stata una scelta anche per provare un’esperienza nuova».