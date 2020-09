Tonali, le migliori giocate del giocatore rossonero – VIDEO

Sandro Tonali non vede l’ora di esordire in maglia rossonera, quella maglia che ha sempre desiderato fin da piccolo

Sandro Tonali non vede l’ora di esordire in maglia rossonera, quella maglia che ha sempre desiderato fin da piccolo. Lo abbiamo ammirato con il Brescia e con la Nazionale Italiana, quando è finito sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori. Alcuni lo hanno paragonato ad Andrea Pirlo per il passato con le Rondinelle e il ruolo, ma dopo tutto Sandro ha caratteristiche uniche anche in fase di contenimento (non ha a caso ha scelto la numero 8 di Gennaro Gattuso). Godiamoci le migliori giocate del centrocampista in questo video: