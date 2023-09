Tonali non convocato per Italia Ucraina: l’ex Milan va in tribuna

Tonali non convocato per Italia Ucraina: l’ex centrocampista del Milan non prendera parte alla sfida e siederà in tribuna

Non ci sarà il ritorno sul terreno di gioco di San Siro per Sandro Tonali. L’ex centrocampista del Milan non è stato convocato da Spalletti per la sfida di questa sera tra Italia e Ucraina e siederà soltanto in tribuna. Di seguito i convocati

Portieri – Donnarumma, Vicario, Meret.

Difensori – Di Lorenzo, Dimarco, Biraghi, Romagnoli, Darmian, Scalvini, Casale, Bastoni.

Centrocampisti – Locatelli, Frattesi, Pessina, Cristante, Barella.

Attaccanti – Orsolini, Retegui, Raspadori, Gnonto, Immobile, Zaccagni, Zaniolo.