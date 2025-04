Tonali, l’ex Milan può tornare in Serie A a giugno! Il top club fa sul serio, contatti serrati

Condividi via email

Tonali, l’attuale centrocampista del Newcastle ed ex Milan è il grande obiettivo della Juve per il centrocampo della prossima stagione

Sandro Tonali, ex Milan, può realmente tornare in Serie A nel corso della prossima estate: la Juve è in pressing.

Il centrocampista del Newcastle è il grande sogno della dirigenza, che ha iniziato a lavorare su di lui già in inverno a margine dell’affare che ha portato a Torino il difensore Kelly. Il costo è elevato, siamo sui 60-70 milioni di euro, ma la Juve vuole provarci. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.