Tomori, un fattore rischia di complicare l’affare con il Chelsea

Il Milan ha la forte volontà di riscattare Tomori. Il difensore sta dimostrando di essere all’altezza

Il Milan ha la forte volontà di riscattare Tomori. Il difensore sta dimostrando di essere all’altezza della Serie A, collezionando diverse prestazioni positive. Tuttavia, i rossoneri chiederanno uno sconto sui 28 milioni di euro pattuiti con il Chelsea per giugno.

La questione non sarà semplice, dato che gli inglesi non sono mai scesi a compromessi con i rossoneri. Un chiaro esempio è quanto accaduto pochi mesi fa con Bakayoko: la proprietà milanista non ha accettato le condizioni economiche dei Blues, lasciando andare il francese alla corte di Gattuso a Napoli.