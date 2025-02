Tomori a TNT Sports Messico: le sue dichiarazioni rispetto all’innesto di Gimenez

Fikayo Tomori è stato intervistato da TNT Sports Messico. Ecco le sue dichiarazioni alla vigilia di Milan Feyenoord

Cosa ne pensi di Gimenez?

“È un attaccante a cui piace giocare con la squadra, ma soprattutto fare gol. È sempre al posto giusto, bisogna essere lì per fare gol. È importante, soprattutto per questa squadra: abbiamo un sacco di giocatori che possono creare e segnare. Santi è focalizzato soprattutto sul fare gol. Per ora ne ha fatti 2 in 4 partite. Sta facendo molto bene e sono sicuro che farà anche meglio”.