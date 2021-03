Tomori rivela: «Prima di arrivare in Italia avevo una preoccupazione»

Conferenza Tomori: ecco le parole del difensore rossonero alla vigilia del match in programma domani a Manchester contro lo United

Fikayo Tomori in conferenza stampa al fianco di Stefano Pioli: ecco le parole del centrale inglese alla vigilia del match di Europa League in programma domani sera a Manchester contro lo United. Queste le sue parole sull’ambientamento in rossonero:

«Ovviamente mi aspettavo una sfida un pochino diversa, in Italia ci sono tante cose su cui mi sarei dovuto abituare. Ero preoccupato per la lingua ma c’è chi parla inglese e comunque io sto cercando di imparare l’italiano. Tutti da quando sono arrivato cercano di aiutarmi a Milanello. Sto cercando di imparare l’italiano anche se faccio un po’ fatica, è vero sto giocando ad un buon livello ma punto a migliorarmi. Il cibo e il tempo è migliore in Italia, spero di continuare così».