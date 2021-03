Conferenza Pioli: «Questa stagione ci pone davanti ad una scelta»

Conferenza Pioli: ecco le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match in programma domani a Manchester contro lo United

Stefano Pioli in conferenza stampa al fianco di Fikayo Tomori: ecco le parole del centrale inglese alla vigilia del match di Europa League in programma domani sera a Manchester contro lo United.

Pioli in conferenza

SETTIMANA POSITIVA – «I risultati devono darci motivazioni nuove, abbiamo grandi qualità e ci siamo preparati per mettere in campo lo stesso tipo di prestazione anche domani sera».

FASE DIFENSIVA – «Io credo che si parta sempre dall’essere squadra in ogni fase del gioco. Più la squadra è compatta e vicina e più sarà facile anche difendere e attaccare».

DERBY DI MANCHESTER – «Mi ha molto impressionato perché vincere contro una squadra che vinceva da 21 partite è stato un grande risultato. Lo United ha meritato e abbiamo studiato anche quella partita per la sfida di domani».

SU DALOT – «Sono molto contento delle sue prestazioni e della sua crescita, per quanto riguardo al futuro siamo troppo concentrati all’oggi. Comunque non sono io che deciderò le sorti del giocatore».

FINALE ANTICIPATA – «Credo di no. Sono tantissime le squadre che giocheranno gli ottavi che hanno la possibilità di vincere. Sarà sicuramente uno scontro prestigioso con tanti club che hanno un grande passato».

GIGIO DONNARUMMA – «Per noi è in determinante sia tra i pali che in fase di costruzione, la nostra prestazione dipenderà anche dalla sua gara».

MANCHESTER UNITED – «Credo che queste partita non si pensino ma si giochino e dovremmo farlo al massimo e con grande convinzione. Abbiamo tanto rispetto anche perché nel loro girone di Champions hanno segnato più gol di tutti e subito meno gol di tutti. La sfida di domani ci da tante motivazioni».

PARGONE COL MILAN DELLA “PARTITA PERFETTA” – «Io credo che ci stiamo preparando per tornare a vincere, credo che Paolo Maldini abbia fatto una dichiarazione molto adatta in merito: ci vogliono almeno un paio di danni di presenza continua in Champions League per poter competere ad alti risultati. Il nostro percorso ci sta dando tante soddisfazioni ma c’è ancora tanta strada da fare».

USCIRE PIU’ FORTI DALLA DIFFICOLTA’ – «In questo momento abbiamo due possibili scelte: o farci travolgere dalle onde negative o decidere di cavalcare quelle positive arrivate in seguito al nostro percorso. Abbiamo fatto la nostra scelta, poi sarà il campo a decidere se abbiamo preso la scelta giusta».