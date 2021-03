Conferenza Tomori: ecco le parole del difensore rossonero alla vigilia del match in programma domani a Manchester contro lo United

Fikayo Tomori in conferenza stampa al fianco di Stefano Pioli: ecco le parole del centrale inglese alla vigilia del match di Europa League in programma domani sera a Manchester contro lo United.

Tomori in conferenza

SFIDA – «Sia Manchester United che Milan hanno avuto vittorie importanti, hanno alzato il rispettivo livello. Sarebbe stata comunque una partita importante, siamo due grandi squadre con una grande storia in Europa. Sarà una partita appassionante».

PAROLE DI MALDINI – «Ovviamente è molto bello sentire le sue parole, mi da molta fiducia. Io continuerò a fare quello che ho sempre fatto per arrivare fino a qui, voglio giocare bene per me e per la mia squadra. Cosa succederà in futuro lo vedremo, io penso ad oggi. Sentire però il rispetto di una leggenda come Maldini è straordinario».

AMBIENTAMENTO – «Ovviamente mi aspettavo una sfida un pochino diversa, in Italia ci sono tante cose su cui mi sarei dovuto abituare. Ero preoccupato per la lingua ma c’è chi parla inglese e comunque io sto cercando di imparare l’italiano».

CONSIGLI AI COMAPGNI – «Ormai tutti conoscono il Manchester United, sappiamo che sono una grandissima squadra ma gli abbiamo studiato bene. Sappiamo che hanno attaccanti molto veloci a cui piace attaccare la profondità. Siamo pronti per lottare fino alla fine per cercare di ottenere un buon risultato».

CHELSEA – «Ovviamente ho lasciato tanti amici al Chelsea, ma non sempre parliamo di calcio. Senza dubbio da quello che ho capito stanno molto bene in questo momento, sono soddisfatti e si è creato un ottimo ambiente. Personalmente non ho sentito Tuchel ma capisco che si debba occupare di quello che succede al Chelsea così come io mi sto concentrando sul Milan».

ASSENZE – «Io penso che le motivazioni vadano oltre chi gioca e chi non gioca. Sarò uno stimolo per tutti, abbiamo un grande gruppo di giocatori. Giocheremo contro uno dei migliori club al mondo e questo ci permetterà di alzare il livello. Chi è entrato contro il Verona ha dato il proprio contributo e cercherà di farlo anche domani».

ADATTAMENTO – «Tutti da quando sono arrivato cercano di aiutarmi a Milanello. Sto cercando di imparare l’italiano anche se faccio un po’ fatica, è vero sto giocando ad un buon livello ma punto a migliorarmi. Il cibo e il tempo è migliore in Italia, spero di continuare così».