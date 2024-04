Lopetegui Milan, il suggerimento dall’Inghilterra: ecco che tipo di allenatore è lo spagnolo

Tra i nomi accostati alla panchina del Milan c’è Lopetegui. Wolverhamptonawandersnews in esclusiva a Milannews24 ci ha raccontato che tipo di allenatore sia

Dopo l’eliminazione dall’Europa League e il derby perso, il Milan pensa al dopo Pioli. Milannews24 ha contattato in esclusiva Wolverhamptonawandersnews, principale pagina Instagram sul Wolverhampton, ex club di Lopetegui, tra i nomi accostati ai rossoneri. Ecco che tipo di allenatore è:

LE PAROLE – «Lopetegui è generalmente felice di lavorare con la dirigenza di un club, ma spingerà per ottenere da loro il massimo assoluto. C’è stato un grande disaccordo tra Lopetegui e il Wolverhampton quest’estate perché il club aveva problemi finanziari e hanno dovuto vendere i nostri migliori giocatori come Neves senza trovare alcun sostituto. Probabilmente la dirigenza gli aveva promesso che lo avrebbero sostenuto ma non lo hanno fatto e Julen ha deciso di lasciarci prima dell’inizio di questa stagione. Quindi se la dirigenza del Milan fosse riluttante a lavorare e ascoltare Lopetegui potrebbe essere un problema».

