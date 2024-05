Il Milan non sa più vincere, altro periodo di digiuno per i rossoneri: da 6 partite mancano i 3 punti

Il Milan non sa più vincere, altro digiuno per i rossoneri: da 6 partite mancano i 3 punti. Il dato dopo il match di Serie A

Si allunga la striscia negativa del Milan che non riesce a trovare la vittoria da ben 6 partite. Contro il Genoa stava per arrivare quello che poteva essere il risultato perfetto anche per la qualificazione aritmetica alla prossima Supercoppa italiana.

L’autogol di Thiaw, che ha portato al 3-3 finale, è stato decisivo per allungare questo digiuno in cui sono arrivati 3 pareggi e altrettante sconfitte, comprese le sconfitte in Europa League.