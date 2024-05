Gol Zapata, il Torino la sblocca contro il Milan: colpo di testa perfetto – VIDEO

Gol Zapata, il Torino la sblocca contro il Milan: colpo di testa perfetto. Il VIDEO della rete del vantaggio granata

Torino Milan si sblocca con la rete di testa di Duvan Zapata. Cross perfetto dall’out di sinistra per l’attaccante ex Atalanta che colpisce in maniera perfetta di testa tra i difensori rossoneri portando avanti Juric nella sfida contro Pioli.

Il match si sblocca con i rossoneri che proveranno comunque a vincere questa sfida in cui la Curva Sud continua a contestare.