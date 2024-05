Nuovo allenatore Milan, Sabatini RIVELA: «Questo nome ha superato tutti». Le parole del giornalista

Il giornalista Sandro Sabatini ha commentato a TuttiConvocati le voci riguardo al nuovo possibile allenatore del Milan dicendo che quello di Fonseca sarebbe al momento in pole.

PAROLE – «A me risulta che il nome che ha superato tutti al Milan è Fonseca, però lo riporto solo per dovere di cronaca, perché ci sono sorpassi e controsorpassi. La Juve invece, non è un segreto, ha puntato forte su Thiago Motta».