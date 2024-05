Giroud Milan, l’ultima stagione ma non per importanza: è la migliore a livello realizzativo! Il dato dopo il match contro il Genoa

Un’altra rete, che poteva regalare la vittoria, quella segnata da Giroud in Milan-Genoa. Pochi minuti prima del gol, il francese aveva clamorosamente sbagliato davanti al portiere ma si è fatto subito perdonare: il dato riportato da Opta.

PAROLE – «Questa è la miglior stagione a livello realizzativo di Olivier Giroud in Serie A (14 gol): non ne metteva a referto così tanti in campionato dai 16 segnati con l’Arsenal in Premier League, nel 2015/16. Sempreverde»