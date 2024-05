Conte Milan, mai stato così vicino a questo club! Giornata DECISIVA per il futuro dell’allenatore: i dettagli sulla trattativa col Napoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Antonio Conte, obiettivo del calciomercato Milan, non è mai stato così vicino al Napoli.

I contatti proseguono per trovare l’intesa e, nella giornata di ieri (venerdì 24 maggio), Giovanni Manna ha sentito l’ex allenatore di Juventus ed Inter per proseguire i lavori in corso. Inoltre, la giornata di oggi può essere decisiva per un eventuale arrivo sulla panchina del club partenopeo.