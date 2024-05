MVP Serie A 2023/24, SVELATO il Team of the Season: SPICCANO 5 giocatori del Milan – FOTO

MVP Serie A 2023/24, SVELATO il Team of the Season: SPICCANO 4 giocatori del Milan. Ecco la squadra completa – FOTO

Dopo che sono stati eletti tutti gli MVP della Serie A per la stagione 2023/24 per ogni ruolo, ecco il Team of the Season con tutti i migliori giocatori della stagione, che sarà disponibile sul videogioco FC24. Tantissimi i giocatori del Milan presenti nella squadra.

Dominanti in questa stagione di #SerieATIM 💎! 🔥

Ecco a voi il Team of Season di #FC24, disponibile ora su Ultimate Team. @EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/Mf5LjXBzb2 — Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2024

Sono ben 5 i rossoneri che avranno dunque una carta personalizzata nel gioco: Giroud, Leao, Pulisic, Theo Hernandez e Bennacer.