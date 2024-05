Di Marzio non ha dubbi: «Fonseca è il prescelto per la panchina, il Milan ha scelto lui per QUESTI motivi. A lui spetterà un compito»

Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky prima della partita Milan Salernitana di Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Se arriverà Fonseca? Io so che arriverà, è il prescelto. Una decisione che il Milan ha ponderato in queste settimane, non si è fatta condizionare come per Lopetegui dall’insoddisfazione popolare, che è stata comunque inferiore rispetto a quella per lo spagnolo. Gli incontri avuti con Fonseca, i dati ottenuti al Lille, i giovani che ha valorizzato e i risultati ottenuti… Ormai le proprietà guardano anche i dati statistici. E’ piaciuto come allenatore e come persona, è stato eletto dai giocatori della Ligue 1 come il miglio tecnico per due anni consecutivi. Evidentemente ha dato qualcosa al campionato. Conosce il campionato italiano, la pressione di una piazza come Roma gli ha dato dei vantaggi. E’ assolutamente in linea con la filosofia societaria. Ora dovrà essere bravo lui ad abbattere la diffidenza del pubblico».