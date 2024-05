Balotelli, l’agente dell’ex Milan CHIARISCE: «Un ritorno in Serie A? Questa la sua volontà, vi svelo come ha preso l’esclusione dai convocati dell’Italia»

L’agente di Mario Balotelli, Enzo Raiola, parla dell’esclusione dell’ex Milan dai convocati dell’Italia e del futuro dell’attaccante

Intervistato da Tuttosport, Enzo Raiola, agente di Mario Balotelli, si è espresso così riguardo al possibile ritorno in Italia per l’ex Milan, svelando anche come il calciatore abbia reagito alla mancata convocazione da parte di Luciano Spalletti per l’Europeo con l’Italia.

ESCLUSIONE DAI CONVOCATI DELL’ITALIA – «Anche lui ama particolarmente la maglia azzurra, ma l’esclusione se l’aspettava. Anche se penso che avrebbe potuto essere importante, ma si è creato un personaggio che non è quello che tanti raccontato».

RITORNO IN SERIE A? – «Lui ne sarebbe felicissimo».