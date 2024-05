Giroud all’ultimo ballo: il VIDEO pubblicato dal francese fa emozionare i tifosi del Milan

Giroud all’ultimo ballo: il VIDEO pubblicato dall’attaccante francese su Instagram fa emozionare i tifosi del Milan

Quella di oggi sarà una partita speciale per Olivier Giroud. L’attaccante francese, in occasione della sfida di questa sera contro la Salernitana, indosserà per l’ultima volta la maglia del Milan.

Per aprire una giornata sicuramente emozionante tanto per lui quanto per i tifosi rossoneri, il numero 9 ha voluto pubblicare sul proprio profilo Instagram un video che ripercorre la sua avventura al Milan.