Milan Salernitana: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 38ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Salernitana sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la trentottesima giornata di Serie A 2023/24.

20:14 – Il riscaldamento del Milan è accompagnato da un messaggio dalla Curva: “Non esiste stagione positiva senza vittorie, noi non ci accontenteremo mai”

20:16 – Pioli per l’ultima volta al Milan e a San Siro da allenatore rossonero al centro del gruppo squadra a dare indicazione e motivare i propri calciatori per il match

20:21 – Esercizi sul possesso palla, Pioli stavolta al contrario del solito, quando da indicazioni a chi gli capita nelle vicinanze, si limita al colloquio con il proprio staff

20:23 – Momento di svago per i tifosi con il lancio delle magliette da parte della mascotte del Milan nel primo anello rosso

20:27 – Siparietto tra Pioli e Fabbri a bordo campo. L’allenatore ride, abbraccia e scherza con l’arbitro. Poi i due si fermano in un lungo colloquio.

20:36 – Curva in silenzio durante tutta o quasi la lettura della formazione, si sono limitati ad applaudire Giroud e Pioli

20:45 Prima del calcio d’inizio subito forti emozioni con tutta la squadra rossonera che si stringe intorno a Pioli e lo applaude seguita da tutto lo stadio. L’allenatore, visibilmente commosso ringrazia e saluta abbracciando una alla volta i suoi giocatori che lo sollevano anche in trionfo

20:46 – Inizia il match

20:47 – Subito occasionissima per Giroud che quasi sorprende Fiorillo da posizione defilata. Dopo la conclusione deviata in angolo, l’attaccante carica i tifosi scuotendo le braccia verso l’alto

21:00 – Il Milan insiste per cercare il gol del vantaggio, per più di una volta è stato chiuso il passaggio decisivo per Giroud. Il francese ha reagito ogni volta ponendosi le mani sul volto in segno di rammarico. Ha voglia di segnare un’ultima volta con la maglia rossonera

21:06 – I compagni di squadra cercano molto Giroud con più di una soluzione, l’attaccante ringrazia e applaude le iniziative

21:07 – Pioli al quarto d’ora ha dato un’indicazione a Bennacer sulla fase difensiva. Per i primi minuti è rimasto in silenzio il tecnico

21:09 – Clamoroso errore di Fiorillo che favorisce la rete di Leao che illumina San Siro con il numero 10. L’attaccante nell’esultare si fa tutto il campo per correre ad abbracciare Pioli, poi raggiunto dai compagni. Poco dopo si unisce all’esultanza anche la Curva che invoca il nome dell’allenatore in un coro.

21:10 – Pioli ha risposto con emozione al coro della Curva Sud

21:15 – Era atteso non si è fatto attendere! Giroud illumina San Siro con il numero 9. Esultanza quasi commossa dell’attaccante che bacia lo stemma della maglia. Anche qui la Curva canta per lui: “Si è girato Giroud, si è girato Giroud. Il numero 9 ricambia lanciando baci verso i propri tifosi

21:18 – Pulisic sta provando in tutti modi a segnare ma in qualche modo la difesa e Fiorillo glielo impediscono. Il numero 11 pizzicato dalle telecamere in una sorriso ironico

21:25 – Il gol di Theo Hernandez e la sua esultanza sotto i tifosi cancellata dal Var per posizione irregolare ad inizio azione per il rammarico generale. La conferma anche dallo speaker

21:27 – Dopo il gol di Theo, alcuni tifosi han chiesto a Pioli la maglietta. La risposta dell’allenatore: «ma io non ce l’ho», il tifoso «voglio un tuo ricordo mister». Risate generali

21:32 – San Siro si illumina ancora, stavolta non per un gol ma con le torce dei tifosi che sono presenti allo stadio

21:33 – Finisce il primo tempo